Hilfe für Arme trotz Covid-19

Seit 17 Jahren sammelt Karin Cirtek aus Krenglbach gebrauchte Gegenstände, um sie Armen in Osteuropa zu schenken. Die 18. Osteuropa-Sammlung findet heuer voraussichtlich vom 2. bis 4. Juni statt: „Wir ersuchen auch in diesem für uns alle so schwierigen Jahr um Sachspenden“, sagt Cirtek, die unter der Telefonnummer 0664/3524964 Auskünfte erteilt. Weil derzeit die meisten Menschen zu Hause sind und viel Zeit haben, nicht mehr benötigte Dinge zu entrümpeln, erwartet die Krenglbacherin eine Fülle an Lieferungen. Nicht gebraucht werden große Möbel und Lampenschirme, alte Fernsehgeräte, Tuchenten und Federpolster. Gesammelt werden Kleider, Schuhe, Hausrat, Fahrräder, Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel und auch Geld, um den Transport zu finanzieren.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Krenglbach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.