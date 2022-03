Hilfe aus Wels und Marchtrenk für Opfer des Ukraine-Kriegs

Die beiden Städte Wels und Marchtrenk wollen ebenfalls einen Beitrag leisten und kündigten am Dienstag Unterstützung und Hilfe für die Menschen in der Ukraine an.

Die Stadt Wels startet in Kooperation mit der Gesellschaft der Ukrainischen Jugend (TUMA) eine Sammlung von Sachspenden. Gebraucht werden vor allem warme Kleidung, Decken, Windeln und Hygieneartikel, blutstillende Medikamente, Schmerz- sowie Herz- und Blutdruckmedikamente und Verbandsmaterial. Die Sachspenden können ab heute in der alten Feuerwache Pernau (Linzer Straße 128) in der Zeit von 8 bis 18 Uhr abgegeben werden (voraussichtlich bis 9. März). Außerdem hat die Stadt Wels das Spendenkonto "Wels hilft Ukraine" eingerichtet (IBAN AT94 2032 0321 0062 4430).

In Marchtrenk – die Stadt pflegt seit mehreren Jahren eine Freundschaft mit der ukrainischen Großstadt Schytomyr – werden ebenfalls Sachspenden entgegengenommen. Gestartet wurde die Aktion gestern im FullHaus. Nächste Abgabemöglichkeit ist dort am Donnerstag von 13 bis 19 Uhr. Der Verein "Herz für die Ukraine" wird in Zusammenarbeit mit der Stadt die Sammlung koordinieren. Weiters bittet der Verein neben Sachspenden auch um finanzielle Unterstützung: "Herz für die Ukraine – Verein für Wohltätigkeit und Bildung"; Verwendungszweck: Marchtrenk für die Ukraine, IBAN AT87 3468 0000 0818 9086.

Die erste Flüchtlingsfamilie aus der Ukraine hat Marchtrenk bereits erreicht und ist in einem Privathaushalt untergebracht. Da aber weitere Familienmitglieder in den nächsten Tagen erwartet werden, wird ihnen ein Einfamilienhaus zur Verfügung gestellt. "Wir als Stadt werden die Flüchtlinge bestmöglich unterstützen, jedoch benötigen wir dafür die Hilfe der Bürger. Marchtrenker, die die Möglichkeit haben, uns vorübergehend Wohnraum zur Verfügung zu stellen, sollen sich melden", sagt Bürgermeister Paul Mahr. Anmeldungen unter: wirhelfen@marchtrenk.gv.at

Mahnwache in Wels

Das Bündnis für Menschlichkeit ruft am Samstag um 17.30 Uhr an der Ecke Ringstraße/Bäckergasse zu einer Kundgebung für den Frieden in der Ukraine auf. Geplant sind Rede- und musikalische Beiträge sowie ein Lichtermeer.