Hilfe aus Grieskirchen beim Aufbau einer freiwilligen Feuerwehr in Albanien

GRIESKIRCHEN. Delegation mit Experten war zu Gast in dem südosteuropäischen Land.

Josef Schwarzmannseder (M.) hilft in Albanien beim Aufbau einer Feuerwehr. Bild:

Der ehemalige Nationalratsabgeordnete und Altbürgermeister von Grieskirchen, Wolfgang Großruck, pflegt seit vielen Jahren gute Kontakte zu Albanien. Vor kurzem machte sich erneut eine Delegation aus dem Bezirk Grieskirchen nach Albanien auf, um Kontakte zu intensivieren und Kooperationen zu vereinbaren.

Unter den Teilnehmern war auch der frühere Bezirksfeuerwehr-Kommandant Josef Schwarzmannseder, der in der Stadt Kavaja bei der Gründung einer freiwilligen Feuerwehr helfend zur Seite stand. Erst im Herbst des Vorjahres konnten die Grieskirchner den Kollegen in Albanien ein geeignetes Löschfahrzeug zur Bekämpfung von Bränden zur Verfügung stellen. Für die Kommandanten wurden Ausbildungstermine in der OÖ. Landesfeuerwehrschule in Linz vereinbart.

Unterstützung beim Abfallmanagement leisteten der Eschenauer Bürgermeister Johannes Humer und der Geschäftsführer des Grieskirchner Bezirks-Abfallverbandes, Rudolf Pichler.

Grieskirchens Bürgermeisterin Maria Pachner unterzeichnete mit Bürgermeister Isa Saskia ein Memorandum der Kooperation, das mehr als eine Absichtserklärung sein und mit Engagement und Leben erfüllt werden soll. Für den Bereich Schulkooperationen nahm die HTL-Direktorin Barbara Ecker an der Reise teil, für Tourismusfragen waren Michael Engleitner und Stefan Olzinger von der Raiffeisen Reisewelt dabei.

Begeistert waren die Teilnehmer nicht nur von der herzlichen Gastfreundschaft der Albaner, sondern auch von der landschaftlichen Schönheit des Landes.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema