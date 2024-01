Heute: Infoabend "Studium und Beruf" in Wels

Die FH Oberösterreich bietet am Campus Wels mehrere Studienrichtungen wie "Intelligente Produktionstechnik" oder "Mechatronik und Wirtschaft" in diesen Formaten an. Heute ab 18 Uhr findet im Hauptgebäude (Stelzhamerstraße 23) ein umfassender Infoabend statt.

Neben Vorträgen zu den einzelnen Studiengängen geben Experten in Impulsvorträgen Einblicke in die "Transformation der Industrie". Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, sich mit Studierenden, Absolventen und Lehrenden auszutauschen.

