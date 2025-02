Hessenkaserne ist nun der größte Abnehmer der Welser Fernwärme

Der städtische Energieversorger eww hat mit dem Umstieg der Welser Hessenkaserne von Gas auf Fernwärme nun seinen bisher größten Abnehmer. 39 Gebäude mit 60.000 m² Fläche werden versorgt, das entspricht in etwa der Größe von 800 Haushalten. Der Wärmebedarf liegt bei bis zu neun Millionen Kilowattstunden pro Jahr.

Für das Bundesheer waren laut dem Leiter des Militärservicezentrums 7 in Wels, Franz Aigner, mehrere Faktoren für den Umstieg entscheidend: "Die Versorgungssicherheit, die Preisstabilität und die Nachhaltigkeit. Sie erfüllt auch unsere sehr hohen Anforderungen an die Kasernenautarkie, unter anderem durch den ringförmigen Aufbau der Leitungen und redundante Heizwerke."

Anschluss an den Nordring

In der Kaserne arbeiten rund 600 Menschen beziehungsweise absolvieren dort ihren Militärdienst. Die größten Wärmeverbraucher sind das Wirtschaftsgebäude mit der Küche sowie das Heereslogistikzentrum mit Lackieranlage und Zentralwerkstätte etwa für den Kampfpanzer Leopard.

Die Kaserne wurde an den Nordring angeschlossen, diese zweite große Hauptleitung von der Welser Abfallverwertung (WAV) in den Osten und Norden der Stadt wurde 2022 in Betrieb genommen und acht Millionen Euro investiert. Dadurch können langfristig 55.000 Welserinnen und Welser mit Fernwärme versorgt werden.

Auch heuer sind aufgrund der großen Nachfrage wieder zahlreiche neue Anschlüsse geplant. "Wir investieren acht Millionen Euro in Ausbau, Verdichtung und Wartung des Netzes", sagt eww-Vorstand Wolfgang Nöstlinger.

eww-Vorstand Florian Niedersüß ergänzt, dass man mit dem massiven Fernwärmeausbau einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende und Klimaschutz leiste. "Wir wollen Wels zur klimafreundlichsten Stadt Österreichs machen", gibt er die Richtung vor.

150 zusätzliche Objekte

Im Vorjahr wurden von der eww-Gruppe 150 Objekte, vom Einfamilienhaus über große Wohnanlagen bis hin zu Unternehmen und Großverbrauchern, angeschlossen.

Seit Mai 2022 kommt die Welser Fernwärme im Normalbetrieb ausschließlich aus dem Potenzial der thermischen Abfallverwertungsanlage sowie aus Sonnenenergie und Biomasse.

