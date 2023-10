Herrenmode künftig im herrschaftlichen Ambiente

Das Herrenmode-Geschäft von Rene Schielin am Pühringerplatz in Grieskirchen ist besonders für hochwertige Anzüge bekannt. Einen Teil seiner Geschäftsräume verlegt er jetzt ins Wasserschloss Parz. "Die Vorbereitungen laufen bereits, ab Jänner 2024 sind wir dann auch am neuen Standort anzutreffen", sagt Schielin im Gespräch mit der Welser Zeitung.

Wie vergangene Woche berichtet, steht am Pühringerplatz ein großes Bauprojekt an: Die Firma "Staune Immobilien" aus Neumarkt im Hausruckkreis plant in Richtung Trattnach ein Projekt auf dem Areal, auf dem aktuell noch eines der beiden Geschäftsgebäude Schielins steht. Dafür macht er jetzt Platz. Schielin verschwindet aber nicht aus der Grieskirchner Innenstadt: Der Standort auf der anderen Straßenseite zwischen Roßmarkt und Stadtplatz bleibt bestehen. Dort wird wie gehabt Konfektionsware verkauft.

Optimale Voraussetzungen

Maßgefertigtes gibt es hingegen künftig im unteren Stockwerk im Wasserschloss Parz. Die Voraussetzungen dort seien optimal, sagt Schielin: "Das wunderschöne Ambiente dort passt natürlich perfekt für das Verkaufen von Anlassmode. Außerdem gibt es eine großzügige Bar. Dorthin können sich Gruppen zurückziehen, die ja zum Beispiel oft den Bräutigam beim Kauf eines Hochzeitsanzugs begleiten", sagt Schielin. Auf einer Terrasse gebe es außerdem die Möglichkeit, Stoffe bei Tageslicht anzuschauen. "Das klingt trivial, ist aber ein Wunsch vieler Kunden. Sie wollen sich versichern, dass der Anzug dann auch wirklich so aussieht, wie sie es sich vorstellen", erklärt Schielin.

Wie lange er im Wasserschloss bleiben wird, ist noch ungewiss: "Wir richten uns zwar schon so ein, dass wir dauerhaft dort sein können. Ich habe aber die Option, nach Abschluss der Arbeiten wieder zurück an den ursprünglichen Standort zu ziehen. Dazu befinde ich mich gerade in Gesprächen mit der Firma Staune. Das wird sich aber erst noch zeigen", sagt der Kaufmann.

Insgesamt gehe das Geschäft aktuell sehr gut: "Vielleicht würde man angesichts der wirtschaftlichen Gesamtsituation etwas anderes erwarten. Aber wir haben uns eben über die Jahre einen Namen für Qualität gemacht, und geheiratet wird zum Glück immer noch. Und da wollen die Menschen dann auch gut angezogen sein, da sind wir krisenresistent", sagt Schielin.

