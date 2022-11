Heroindealer gefasst

Durch Ermittlungen gelang es der Welser Polizei den Heroin-Dealer in Wels ausfindig zu machen. Es handelt sich um einen 18-jährigen Serben. In seiner Wohnung wurde eine geringe Menge Heroin sichergestellt und ein Handy, das auf Suchtgift-Geschäfte schließen lässt. Darüber hinaus fanden die Beamten Bargeld, ein E-Scooter wurde sichergestellt. Bei seiner Befragung gab der Teenager zu, Heroin verkauft zu haben. Der 18-Jährige wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.