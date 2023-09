Hermi Kürner und ihr bewegtes Leben mit einem 92 Jahre alten Oldtimer

Überall, wo Hermi Kürner mit ihrem 92 Jahre alten Mercedes Benz W15 Typ 170 hinkommt, zücken die Menschen ihre Handys. So auch auf ihrer 4000 Kilometer langen Reise durch Polen, zu der die Welserin am 3. September vom Oldtimertreffen in Rottenbach aufgebrochen war. Am Sonntag kehrte die rüstige 73-Jährige in ihre Heimatstadt zurück, allerdings ohne ihren "Oldie", wie sie ihr Traumauto nennt.