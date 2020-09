Hereinspaziert ins sanierte Theater: Kornspeicher öffnet Anfang Oktober

Nach dreimonatiger Umbauzeit nimmt das Theater Kornspeicher am 2. Oktober unter der neuen Leitung von Peter Kowatsch den Veranstaltungsbetrieb wieder auf. Der Welser ist von der gelungenen Sanierung begeistert. "Das Haus ist so schön geworden, es besticht durch seine angenehme Atmosphäre und ist ein echtes Kulturjuwel."

In Zeiten wie diesen mit dem Kulturbetrieb zu starten, ist eine besondere Herausforderung. Eigentlich wollte der 55-Jährige ein Jahresprogramm 2020/21 vorlegen. Aufgrund der Unsicherheiten rund um Corona gibt es jetzt Monatsprogramme, um rasch auf sich ändernde Situationen reagieren zu können. Kowatsch plant an die fünf bis acht Veranstaltungen pro Monat, darunter Kabarett und Comedy, Sprech-, Musik- und Kindertheater, Konzerte, Lesungen und Literaturabende. Unter normalen Umständen wäre Platz für bis zu 140 Personen, aufgrund der Covid-19-Auflagen und Abstandsregeln werden rund 70 Gäste Platz finden.

Kowatsch will jungen regionalen Talenten genauso eine Bühne bieten wie etablierten Künstlern: "Die Mischung macht’s." Einige Kabarettisten planen ihre Vorpremieren im Kornspeicher. Angesichts der schwierigen Zeit für Künstler ist der Neustart der Kleinkunstbühne ein Lichtblick oder, wie es Kowatsch formuliert: "Ein Leuchtturm in schwierigen Zeiten."

Nach der Eröffnungsgala am 2. Oktober wird an zwei Abenden (9. und 20. 10.) die preisgekrönte Komödie "Kunst" mit Peter-Andreas Landerl, Christian Lemperle und Daniel Pascal gespielt. Boris Bukowski kommt mit seinen besten Songs am 17. Oktober, und das beliebte Duo Georg Höfler und Sigi Mittermayr spielt am 23. Oktober Country-Folk und Blues. Am 30. Oktober stehen französische Chansons mit "Arc en ciel" auf dem Programm. Für Kinder wird’s lustig am 10.10. mit Kasperl und spannend am 18.10. bei einem Märchen zum Mitmachen.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at