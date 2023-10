Herbstlicher Wechsel: Umzüge und Neuzugänge in Welser Innenstadt

Es sei in Wels fast schon Tradition, dass im Herbst in der Innenstadt zahlreiche Geschäfte eröffnen, umziehen und zusperren würden, sagt Stadtmarketing-Chef Peter Jungreithmair. "Die Dynamik ist hoch, es gibt fast jede Woche eine Veränderung. In der Vorweihnachtszeit wird es ruhiger. Insgesamt befinden wir uns in einer guten Lage mit wenigen Leerständen, die befürchteten Einbrüche hat es nicht gegeben", sagt er im Gespräch mit der Welser Zeitung.