Heldinnensaga zum 800-Jahr-Jubiläum von Wels

WELS. Den Beginn machte im April ein Theaterstück über den Minnesänger Walther von der Vogelweide von Regisseur Franz Strasser. Nach dieser kulturellen Zeitreise ins Mittelalter ging es anlässlich des 800-Jahr-Jubiläums der Stadt Wels weiter durch die Jahrhunderte. Den Schlusspunkt der Kulturreihe „Oktogon“ setzt nun das Welser Auftragswerk „Lost Olivia“, das einen Blick in die Zukunft wirft.

„Das Stück ist eine moderne Heldinnensaga“, erklärt Regisseurin Gabriele-Kirsten Lutz, die „Lost Olivia“ federführend mit dem Komponisten Helmut Schmidinger umgesetzt hat. Hauptfiguren sind Olivia, die Hoffnung, und Agape, die Liebe, die durch eine weltweite Katastrophe voneinander getrennt wurden und gegen dunkle Mächte ankämpfen. Die Zuschauer steigen dabei in ein pseudoreales Computerspiel ein. Sie befinden sich in einem sogenannten „Drama-Verse“. „Zwei scheinbar von einem Zufallsgenerator aus dem Publikum ausgewählte Gäste können den Verlauf der Handlung beeinflussen, indem sie wie Gamer ein Computerspiel steuern“, sagt Lutz. Ihre Aufgabe ist es, Olivia durch vier Zukunftswelten zu begleiten und jeweils die dunklen Mächte zu besiegen. Über allem steht das Ziel, Agape wiederzufinden.

Seit einem Dreivierteljahr wird an „Lost Olivia“ gearbeitet, 23 Schauspieler stehen auf der Bühne. Ein Großteil von ihnen wurde bei einem Casting dafür ausgewählt. Begleitet werden sie von vier Musikern, die unter Leitung von Schmidinger auch die Musik zum Stück komponiert haben.

Die beiden Publikumsvorstellungen finden am Freitag, 4., und Samstag, 5. November jeweils um 19.30 Uhr im Stadttheater Greif statt. Außerdem gibt es am 4. November um 11 Uhr eine Schulvorstellung. Karten sind im Amtsgebäude Greif und online erhältlich.