Heiße Tennis-Matches bei Welser Profiturnier

Das sind im Herrenbewerb Lenny Hampel (Wiener Athletiksport Club), der nun als Nummer eins gesetzt ist, nachdem der Burgenländer David Pichler für das Welser Turnier gesperrt wurde. Yvonne Neuwirth (Grazer Park Club), die ehemalige Nummer 305 der Welt, ist bei den Damen die topgesetzte Spielerin. Der ÖTV überträgt die Spiele heuer erstmalig über Livestream in Kooperation mit Laola1. Die Matches können täglich auf der UTC-Anlage in Wels-Rosenau bei freiem Eintritt live mitverfolgt werden. Das Finale steigt am Freitag.

Mit Florian Walcher (ASKÖ Steyrermühl Tennis) und Max Schmaranzer (ÖTB TV Urfahr) schafften es auch zwei Oberösterreicher, sich für die besten Athleten des mit 7.200 Euro dotierten Turnieres zu qualifizieren.

Die Highlights aus Welser Sicht waren gleich zu Beginn des Turnieres die Auftritte der Wildcard-Spieler Björn Nareyka (UTC Sparkasse Radstadt), Nico Hipfl (Welser Turnverein 1862) und Lea Lugmayr (ESV Wels).

Alle Infos: www.utc-wels.or.at