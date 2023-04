"Heiße Eisen": Pferdeparade in Stadl-Paura

Nach dreijähriger Corona-Pause kehrt die Veranstaltung unter dem Motto "Here we go again" zurück. Die Schüler und Schülerinnen aus der Abschlussklasse der vierjährigen Fachschule für Pferdewirtschaft im Agrarbildungszentrum Lambach sowie die erste Klasse der HAK Lambach sind bereits mitten in den Proben.

Bereits um 13.30 Uhr startet das Vorprogramm mit dem Titel "Arbeitspferde im Reitbetrieb". Karten können zu reduzierten Vorverkaufspreisen im Agrarbildungszentrum Lambach gekauft werden. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter abzlambach.at

