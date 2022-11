Heiße Eisen nach Maß: Hufbeschlagschule saniert

STADL-PAURA. Rund 400.000 Euro wurden in die Generalsanierung, neue Maschinen und die Ausstattung der Hufbeschlagschule im Pferdezentrum Stadl-Paura investiert. Das Projekt wurde in Kooperation der Innung, des Pferdezentrums und des Betreibers Wilfried Wallner umgesetzt. Am 11. November wurde die Eröffnung mit Landesrat Markus Achleitner gefeiert.

In Österreich wird der Praxisunterricht zum staatlich geprüften Hufschmied, dem "Orthopäden der Pferde", ausschließlich in Stadl-Paura durchgeführt.

In dritter Generation

Seit 1997 ist Wilfried Wallner in zweiter Generation für die Kurse verantwortlich und konnte bisher rund 250 Hufschmiede ausbilden. Und die Nachfolge im Familienbetrieb ist auch in dritter Generation gesichert: Sebastian Wallner erlernte das Handwerk von seinem Vater und ist bereits in der traditionsreichen Hufbeschlagschule in der Stadt der Pferde tätig.

Schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Hufschmiede im damaligen k.u.k. Hengstendepot ausgebildet. Die mittlerweile sehr selten gewordenen Vertreter dieser Berufsgruppe leisten mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung einen wesentlichen Beitrag zur Gesunderhaltung der Pferde und für das Tierwohl.