Die Stadlinger Volksschule wird ab heuer generalsaniert. Die Franz-Keim-Schule wird nach dem Umbau nicht mehr wiederzuerkennen sein. Auch dem Namen nach. Denn der in Stadl-Paura 1840 geborene Schriftsteller, der in vielen Gemeinden auch als Straßenname auftaucht, wird als langjähriger Namenspatron der Schule abgelöst. Ab 2022 wird die VS Stadl-Paura in Flößerkaterschule umbenannt.