Heimstätte setzt Delogierungen aus

Diese Entscheidung traf die Geschäftsführung in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat. Aufgrund der Corona-Krise will man sich außerdem gegenüber jenen Mietern kulant zeigen, welche durch die Pandemie in Schwierigkeiten geraten: "Wir können versichern, dass wir mit unseren Mitarbeitern in der Hausverwaltung und der Mietenbuchhaltung Lösungen finden werden", betont Geschäftsführer Jörg Teufelberger. Bei stark frequentierten Gemeinschaftsflächen wie Müllräumen werde verstärkt desinfiziert, um dem Coronavirus entgegenzuwirken. Seit der Vorwoche ist die Heimstätte nur noch telefonisch erreichbar.

