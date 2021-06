"Für manche Männer in der SPÖ ist die Frauenquote notwendig, besonders dann, wenn Frauen in Positionen drängen, die diese selbst gerne haben möchten." Das sagte Roswitha Bauer in einem Interview mit der Welser Zeitung 2001. 20 Jahre später sind Frauen in der Politik viel selbstverständlicher geworden. Bei einem Pressetermin anlässlich des Abschieds der Bad Wimsbacherin aus dem Landtag standen gestern auch Nachfolgerin Heidi Strauss aus Marchtrenk und Bezirksparteivorsitzende NAbg.