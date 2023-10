Heftiger Zusammenstoß in Geboltskirchen: 3 zum Teil schwer Verletzte

Ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Ried war gegen 17.30 Uhr auf der L1074 in Richtung Geboltskirchen unterwegs. In Erledt (Gemeinde Geboltskirchen), an der Kreuzung mit der L520, dürfte der Mann das Auto eines von rechts kommenden 44-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land übersehen haben, der mit seiner Frau (43) und seinen beiden Töchtern - 14 und 17 Jahre alt - in Richtung Gaspoltshofen unterwegs war.

Die Fahrzeuge krachten im rechten Winkel zusammen, das Fahrzeug des 34-Jährigen wurde in einen Garten geschleudert, so die Polizei.

Der 34-Jährige und die 43-jährige Frau wurden unbestimmten Grades, der 44-jährige Lenker schwer verletzt. Sie mussten von der Rettung ins Klinikum Ried gebracht werden. Die beiden Töchter blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

