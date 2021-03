Hatte Drogen bei sich: 15-Jähriger flüchtete während Kontrolle vor Polizisten

Der 15-Jährige und ein 14-Jähriger wurden am Freitag gegen 14.30 Uhr am Bahnhof in Wels von der Polizei kontrolliert. Die Beamten nahmen Cannabis-Geruch wahr und vermuteten, dass die Jugendlichen unter Drogeneinfluss stehen. Die Burschen wurden daher zu einer Personen- und Gepäckskontrolle in das Büro der Security geführt, wie die Polizei am Sonntagabend berichtete. Kurz vor dem Büro drehte sich der 15-Jährige plötzlich um und lief davon. Die Polizeibeamten konnten den Burschen jedoch nach etwa 200 Metern einholen und festhalten. Bei der Gepäckskontrolle wurden beim 15-Jährigen schließlich drei Gramm Cannabis und beim 14-Jährigen 0,75 Gramm Kokain gefunden.

