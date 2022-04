Hasen ausgewichen: Drei Verletzte bei Autoüberschlag

Der 18-Jährige Welser fuhr gegen 20.30 Uhr gemeinsam mit einer 16- und einer 18-Jährigen, beide aus Wels, auf der L519 nach Pichl bei Wels. In der Ortschaft Geisensheim, Gemeinde Pichl bei Wels, verriss der Teenager laut eigenen Angaben wegen eines Hasen den Wagen, geriet ins Schleudern und kam links von der Fahrbahn ab. Sein Wagen überschlug sich und blieb in im Straßengraben stehen. Alle Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und mit der Rettung in das Klinikum Wels gebracht.