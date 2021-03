Mit allen juristischen Mitteln will die Gemeinde Schlüßlberg das Nein das Landes Oberösterreich zu den Ausbauplänen des Handelsparks bekämpfen. Nachdem wie berichtet das Landesverwaltungsgericht die Beschwerde der Gemeinde abgewiesen hat, geht es nun in die nächste Instanz. Bei einer Sitzung des Gemeindevorstands am Dienstag beschlossen die Ortspolitiker mehrheitlich den Gang zum Verfassungsgerichtshof.