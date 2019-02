"Halt"-Schild in Holzhausen übersehen: Unschuldiger Lenker (29) verletzt

HOLZHAUSEN. Ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land wurde am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Holzhausen verletzt. Eine 42-jährige Lenkerin hatte das "Halt"-Schild übersehen.

Der Unfall ereignete sich um 17.12 Uhr. Die Frau aus dem Bezirk Wels-Land war mit ihrem Ehemann, der am Beifahrersitz saß, Richtung Mistelbach unterwegs. An der Kreuzung in Lehen fuhr sie trotz "Halt"-Schild weiter, und kollidierte mit dem Auto des 29-Jährigen, der Richtung Holzhausen fahren wollte.

Der Verletzte wurde ins Klinikum Wels gebracht.

