Hallenbad und Sauna ab Montag wieder in Betrieb

Die am Sonntag zu Ende gehende Freibadsaison läutet die Inbetriebnahme von Hallenbad und Sauna ein. Besucher werden ersucht, die gültigen Corona-Bestimmungen zu beachten. Der zuständige Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FPÖ) denkt vorerst nicht an Zugangsbeschränkungen – weder im Hallenbad noch in der Sauna: "In den Saunakabinen ist aber eine maximale Besucheranzahl vorgeschrieben. Wir denken auch an Reservierungen. Die Maßnahmen werden wir flexibel gestalten." Infos unter 07242/235-6900

