28 Tage sind schon vergangen, seitdem der Stadtplatz zur Sommeroase wurde. 24 Tage soll es noch so bleiben. Zeit, um Zwischenbilanz zu ziehen und einen Blick auf das ausstehende Programm zu werfen.

Bis 21. August gesperrt

Aufgrund der Bauarbeiten wäre die Durchfahrt über den Stadtplatz in der Zeit zwischen 1. Juli und 21. August sowieso gesperrt gewesen. Deshalb hat die Stadt kurzerhand aus der Not eine Tugend gemacht und gemeinsam mit dem Fitnessunternehmen "deinImpuls" den Welser City Beach ins Leben gerufen. Projektleiterin Lisa Niederschick blickt positiv auf die ersten vier Wochen zurück. "Das Angebot wird sehr gut angenommen, sowohl von Firmen als auch von Privatpersonen. Die Kombination aus Sandstrand und sportlicher Action ist etwas Besonderes."

Der City Beach ist auch ganz nach dem Geschmack der Welser. Eine Gruppe von Besucherinnen meinte, während sie gestern Mittag mit ihren Getränken anstießen: "Uns gefällt es recht gut. Es ist gemütlich so ganz ohne Autos und wir genießen das Strandfeeling."

Lisa Niederschick, Organisatorin vom Welser City Beach

Publikumsmagnet

Vom neuen Stadtstrand profitieren auch die umliegenden Gastronomiebetriebe. Zumindest lockt die Anlage überdurchschnittlich viele Menschen auf den Stadtplatz. Das weiß auch der Geschäftsführer von Wels Marketing, Peter Jungreithmair: "Wir sind diesen Sommer zum ersten Mal seit vielen Jahren mit steigenden Frequenzen in der Stadt gesegnet."

Wiederholung im nächsten Jahr?

Sowohl Jungreithmair als auch Niederschick würden eine Neuaustragung vom City Beach im kommenden Jahr begrüßen. Letztere sagt: "Es war von Anfang an ein Ziel, die Veranstaltung zu wiederholen. Das hängt auch stark vom Feedback aus Politik, Wirtschaft und der Bevölkerung ab."

Diesen Samstag startet am City Beach um 9 Uhr ein Boccia-Turnier. Am 12. August hält um 16 Uhr die Trendsportart Spikeball Einzug am Stadtplatz. Als Abschluss findet dort am 20. August das Finale des OÖ Beachcups statt.