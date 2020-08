Kurz nach ein Uhr nachts wurden mehrere Polizeistreifen in die Welser Traungasse gerufen, da dort mehrere Männer in eine Rauferei verwickelt sein sollen. Ein 47-jähriger und ein 30-jähriger Kosovare, die beide in Wels wohnen, sollen laut Zeugenaussagen von einem Mann ohne T-Shirt angegriffen und verletzt worden sein. Der Täter sei nach der Rauferei geflüchtet. Die beiden verletzten Männer wurden nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels gebracht.