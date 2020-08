Halbnackter Raufbold verletzte zwei Männer

Kurz nach ein Uhr nachts wurden mehrere Polizeistreifen in die Welser Traungasse gerufen, da dort mehrere Männer in eine Rauferei verwickelt sein sollen. Ein 47-jähriger und ein 30-jähriger Kosovare, die beide in Wels wohnen, sollen laut Zeugenaussagen von einem Mann ohne T-Shirt angegriffen und verletzt worden sein. Der Täter sei nach der Rauferei geflüchtet. Die beiden verletzten Männer wurden nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels gebracht.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Täter unter der Telefonnummer +43 59133 4192 100.

