"Halbe-halbe" als Motto bei der Frauenkonferenz

Inhaltlich ging es um die aktuelle Kampagne der SPÖ-Frauen "Halbe-halbe". "Damit wir in der Gleichstellung vorankommen, muss sich rasch etwas ändern. Es braucht gute Gesetze. Die skandinavischen Länder zeigen, dass Halbe-halbe möglich ist. Wir sind in Österreich noch weit davon entfernt", betonte Holzleitner.

Strauss sieht in der Arbeitszeitverkürzung eine wichtige Voraussetzung für mehr Gleichstellung: "Derzeit arbeitet jede zweite Frau Teilzeit und nimmt damit Einbußen beim Gehalt und in der Pension in Kauf. Mit einer Arbeitszeitverkürzung können mehr Frauen Vollzeit arbeiten und haben damit die Chance auf ein Einkommen, von dem sie leben können."

