"Habe eine Menge Bargeld": Teenager beraubten Bekannten (15)

Als die 16-jährigen Burschen aus Wels von dem Geld hörten, beschlossen sie kurzerhand, ihren 15-jährigen Bekannten "abzuziehen". Bei einem Imbissstand in Wels bedrängten sie ihr Opfer und forderten sein Geld. Weil sie damit keinen Erfolg hatten, schlugen sie dem 15-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land mit der Faust in den Bauch. Selbst, als dieser am Boden lag, ließen sie nicht von ihm ab.

Der Bursche gab ihnen schließlich das Bargeld, das er bei sich hatte. Zwei Passanten gingen dazwischen und konnten bewirken, dass die jungen Räuber einen Teil der Beute zurückgaben. Anschließend lief das Duo davon, wurde aber nach "intensiver Fahndung" aufgegriffen und festgenommen. "Bei ihren Einvernahmen zeigten sich die beiden zum Großteil geständig", heißt es von der Landespolizeidirektion. Die 16-Jährigen wurden in die Justizanstalt Wels gebracht. Es handelt sich um einen türkischen und einen österreichischen Staatsbürger, so die Polizei.

