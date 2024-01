Haas-Gründer eröffnet heute neues Restaurant

Schon seit Monaten wird darüber gemunkelt, jetzt rückt "In’s Haas"-Gründer Wolfgang Jäger mit der Sprache heraus – und macht gleich Nägel mit Köpfen: Schon heute um 11 Uhr eröffnet sein neues Restaurant "Uma" in der Pfarrgasse. Mit seinem langjährigen Küchenchef Thomas Kurzmann als Geschäftspartner bietet er in dem Restaurant internationale Küche mit Fokus auf vegetarischen und veganen Rezepten. "Weil wir überzeugt sind, dass wir künftig alle weniger Fleisch essen müssen", sagt der Gastronom.

Der Fokus solle auf Take-away liegen, sagt Thomas Kurzmann: "Es gibt zum Beispiel Pitas, also Teigfladen mit Füllung. Die kann man sich im Restaurant abholen und mitnehmen." Es gibt aber auch die Möglichkeit, an Tischen im Restaurant zu essen. Ab März soll es dann einen großzügigen Gastgarten mit Blick auf die Pfarrkirche geben. Das Angebot soll ungefähr alle zwei Tage wechseln. Die Gerichte werden jeden Morgen vorgekocht und dann aus einer Vitrine serviert – einer Spezialanfertigung aus Italien, die das Essen sowohl warm als auch kalt halten kann. "Es soll schnelles, gesundes Fast Food geben", sagt Kurzmann. Wer nicht ganz ohne Fleisch auskommt, findet übrigens auch einige entsprechende Optionen auf der Speisekarte.

Gestern liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren: "Wir wollten eigentlich schon viel früher aufsperren, aber es hat ein paar Probleme mit Handwerkern gegeben", erklärt Jäger. Umso größer sei jetzt die Freude, dass es losgehe: "Nervös bin ich nicht mehr, es ist ja gefühlt meine 100. Eröffnung. Aber es ist schön, wieder mal etwas Neues auszuprobieren", sagt der Gastronom.

Während zahlreiche Wirtshäuser und Restaurants in ganz Oberösterreich zusperren, sperren in Wels wie berichtet in den kommenden Monaten zahlreiche neue Gastronomiebetriebe auf. "Wenn man eine brauchbare Qualität hat, funktioniert es auch. Die Gastronomie hat es zu jeder Zeit gegeben, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern", ist Jäger überzeugt.

Synergien soll es auch mit dem "Rolling James"-Foodtruck geben, der ebenfalls vom "In’s Haas"-Team bespielt wird. "Wenn es im Herbst für den Gastgarten zu kalt ist, könnte der Truck dann zum Beispiel vor dem Restaurant parken und spezielle Gerichte anbieten", kündigt Jäger an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer