"Haare haben geraucht wie in einem schlechten Film"

Zu Silvester sei die Welser Polizei "aufkommandiert", sagt der Ex-Polizist und Sicherheitsreferent Gerhard Kroiß (FP). Den Polizeijargon beherrscht er bis heute und seine Erinnerungen an die Silvesterdienste sind auch noch ziemlich lebendig. "Da gab es heftige Szenen. Einmal hat jemand, den wir in der Menge leider nicht mehr ausfindig machen konnten, einen Schweizer Kracher in die Menge geschossen. Gelandet und explodiert ist der ,Knallteufel‘ in der Kapuze einer Frau.