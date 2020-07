Haager Lies wird Daten-Highway

Laut Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP), der an der Strecke zu Hause ist, werden 2,1 Millionen Euro in den Breitbandausbau investiert. Die Verlegung des Glasfasernetzes übernehmen die Fiber Service OÖ und das Kraftwerk Glatzing-Rüstorf (KWG). Innerhalb eines Jahres sollen in seiner Gemeinde alle interessierten Haushalte an das Breitband-Internet angeschlossen werden, erklärt der aus Aichkirchen stammende Landesrat. Das freut auch den Aichkirchner ÖVP-Bürgermeister Franz Haider: "Schneller als erwartet wird unser Gemeindegebiet mit Breitband-Internet versorgt."

