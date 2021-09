Haager-Lies-Radweg wird eröffnet

Am Samstag, 18. September, wird Oberösterreichs erster barrierefreier Radweg entlang der ehemaligen Bahnstrecke "Haager Lies" offiziell in Betrieb genommen. Bis dahin sind die Asphaltierungsarbeiten an der 22 Kilometer langen Strecke abgeschlossen. Im Anschluss daran bekommt der Radweg seinen Feinschliff: Markierungen, Beschilderungen, Begrünung und die Montage von Absturzsicherungen sollen bis Ende Oktober abgeschlossen sein.

Die Strecke durch das Hausruckviertel von Haag nach Neukirchen bei Lambach bietet landschaftliche Reize und verdichtet das Radwegnetz in Oberösterreich. Sie bietet eine perfekte Anbindung an Trattnachtal- , Römer- und Antiesenradweg, nicht weit davon entfernt liegt der Inn- und Donauradweg.

Bereits vor der offiziellen Eröffnung entwickelt sich die Strecke zu einem Tourismus-Magnet. Zwei neue Mostschenken haben direkt am Radweg eröffnet. Schon seit Mai dieses Jahres ist der Gaspoltshofner Teil der Strecke befahrbar.

Bahnstrecke 2009 stillgelegt

Die Haager Lies bestand seit 1901. 120 Jahre später wird der alten und 2009 aufgelassenen Bahnstrecke neues Leben eingehaucht.

Am Eröffnungstag werden sich die beiden Landesräte Günther Steinkellner (FPÖ) und Max Hiegelsberger (ÖVP) gemeinsam mit den sechs Bürgermeistern der Anrainergemeinden in Bewegung setzen.

Der Startschuss ertönt am neuen "Shelter-Rastplatz" beim alten Bahnhof Altenhof.