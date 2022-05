Haager-Lies-Gemeinden rücken durch neuen Radweg enger zusammen

"Wir wurden durch dieses Projekt von weiter entfernten Gemeinden ohne besondere Berührungspunkte zu echten Nachbarn", sagen Konrad Binder, Bürgermeister von Haag am Hausruck, und sein Amtskollege Andreas Obermayr aus Neukirchen bei Lambach. Vergangenen Sonntag, 22. Mai, fand auf dem neuen "Geh- und Radweg Haager Lies reloaded" mit dem Familien-Radwanderweg das erste große Event statt und gefeiert wurde dabei bis in die Abendstunden.

Mehr als tausend Wanderer und Radler waren am Sonntag entlang der Strecke der ehemaligen Trasse der "Haager Lies" unterwegs: Kreative Stationen für Kinder, Frühschoppen und Musik – für jeden war an diesem Wochenende etwas dabei, sagen die Veranstalter.

108 Jahre lang fuhr die damalige "Haager Lies" genannte Bahn durch das Streuobst-Wiesenland, heute informieren Tafeln entlang des Radwegs über die Geschichte der Bahn. Bereits seit Monaten bevölkern Radfahrer und Wanderer den rund 22 Kilometer langen Weg, der die sechs Haager-Lies-Gemeinden Haag am Hausruck, Weibern, Gaspoltshofen, Bachmanning, Aichkirchen und Neukirchen in Zukunft noch enger verbinden wird.

Einige Gastronomiebetriebe haben sich bereits angesiedelt, "auch Rast- und Spielplätze wurden mit ehemaligen Utensilien der Bahnlinie – unter anderem Wartehäuschen und Schienen – von regionalen Künstlern gestaltet", sagt Andreas Pangerl vom Tourismusmarketing.

Bewährungsprobe: Bike The Lies

Und bereits am kommenden Sonntag, 29. Mai, kann sich der neue Radweg bei der Haager Lies gleich erneut bewähren: Beim "Bike The Lies" kommt es zum 21,8 Kilometer langen Zeitfahren auf der ehemaligen Bahntrasse von Neukirchen bei Lambach bis Haag am Hausruck. Entweder als Einzelfahrer oder im Team zu dritt – jeder kann an diesem Tag versuchen, den Premierensieg auf dieser Strecke zu ergattern. Die Startplätze sind aufgrund des Zeitfensters limitiert: 120 Einzelstarter (Renn- und Zeitfahrrad) und 30 Dreierteams können an dem Radrennen teilnehmen.

Mit dem Startschuss um 10 Uhr in Neukirchen schickt der Radfahrverein Weibern (RFV) die Renn- und Zeitfahrräder im Minutentakt über die Startrampe.