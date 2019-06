Haager beweisen drei Tage lang "Herz für Blasmusik"

30 Jahre ist es bereits her, dass Haag das Bezirksmusikfest ausgerichtet hat. Höchste Zeit also, dass die vielfach ausgezeichnete Marktmusikkapelle wieder zum Zug kommt. Schließlich gibt es heuer auch das 270-Jahr-Jubiläum zu feiern.

Auftakt für das dreitägige Bezirksmusikfest, das unter dem Motto "Ein Herz für Blasmusik" steht, ist am Freitag mit dem Empfang der Gastkapellen sowie von Landjugend-Gruppen, da die Landjugend Haag ihr 70-Jahr-Jubiläum gemeinsam mit den Musikern feiert. Anschließend gibt es Unterhaltung im Festzelt am Bahnhofsgelände mit den "Hausrock Musikanten" und "Vöcklablech".

Der Samstagnachmittag steht ganz im Zeichen der Jugend. Beim "Jugend & Kreativ”-Wettbewerb zeigen Jugendkapellen ihre einstudierten Marschshows. Ab 17 Uhr finden dann die Marschmusik-Bewertungen in der Bahnhofstraße statt. Abends spielen im Festzelt die "Mostpressers" und "Die Rainer" auf. Am Sonntag finden erneut Marschwertungen in der Bahnhofstraße statt. Im Festzelt am Bahnhofsgelände geht währenddessen der Frühschoppen mit der Marktmusikkapelle Wallern über die Bühne. Der Festakt am Marktplatz beginnt um 12 Uhr.

Rund 80 Musikerinnen und Musiker sind derzeit bei der MMK Haag aktiv. Bei der Konzertwertung im Frühjahr im Melodium Peuerbach konnten die Haager mit ihrem Kapellmeister Hermann Pumberger erneut in der Höchststufe (E) eine Gold-Medaille erspielen.

