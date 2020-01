Am Ella-Lingens-Gymnasium in Wien bewiesen sie eindrucksvoll, dass sie in ihren Reden zu Themen wie "Wer bin ich, wenn ich niemand sein muss?" mühelos zwischen der deutschen Sprache und ihrer Erst- bzw. Muttersprache wechseln können. Emma Muhlametovic (7a) und Julia Wiesmayr (8n) qualifizierten sich für die Finalrunde im April. Die ganze Schule drückt den beiden polyglotten Rhetoriktalenten die Daumen. Der Wettbewerb wird vom Verein "Wirtschaft für Integration veranstaltet.

