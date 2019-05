Gymnasiasten tauschen Schulbank gegen Werkbank

AHS-Schülerinnen und Schüler sind die Zielgruppe der Initiative "widi – Werken in der Industrie". Gymnasiasten tauschen dabei die Schulbank mit den Werkbänken von innovativen Leitbetrieben. Aus der Region beteiligten sich in diesem Schuljahr das BG/BRG Wels-Brucknerstraße, das WRG der Franziskanerinnen in Wels und das Realgymnasium Lambach. Auf Unternehmensseite nahmen unter anderem Peak Technology in Holzhausen, Fronius, TGW Logistics, Kellner & Kunz sowie Hali in Eferding teil.

"Mit dieser Initiative möchten wir den Werkunterricht an den allgemein bildenden höheren Schulen dahingehend erweitern, dass die Schülerinnen und Schüler Grundkompetenzen in zeitgemäßer Technik, Materialwissenschaft und Fertigungstechnik erlangen", erklärt Bildungsdirektor Alfred Klampfer das Ziel der Initiative. Gleichzeitig soll den Kindern und Jugendlichen auch aufgezeigt werden, welche spannenden Herausforderungen in den Naturwissenschaften und der Technik auf Absolventen der AHS warten.

Einblick in die Technik

In der praktischen Anwendung konnten die Schüler beispielsweise Erfahrungen im Umgang mit Spritzgussmaschinen sammeln oder das Löten von Platinen lernen. Auch das Kennenlernen von Computerprogrammen für die Steuerung und Regelung von Produktionsmaschinen oder der Umgang mit 3D-Druckern stand auf den Besuchsprogrammen.

"Die Vernetzung von allgemein bildenden höheren Schulen und der Industrie bietet den Schülern aber auch den Pädagogen die Gelegenheit, innovative Leitbetriebe kennenzulernen und Grundkompetenzen in Materialwissenschaften und Fertigungstechnik zu erlangen" sagt Axel Greiner, Präsident der Industriellenvereinigung OÖ. Darüber hinaus solle damit Lust auf Naturwissenschaften und Technik gemacht werden.

Die Abschlusspräsentation von "widi" fand im Welios in Wels statt.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Wels Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.