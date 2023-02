Gymnasiasten in Dachsberg starteten Klimawette gegen Landesrat Kaineder

Im November fanden im Gymnasium Dachsberg die sogenannten Klimatage statt. In 34 Klassen wurde zu den Themen soziales Klima, politisches Klima, Schulklima und natürlich Klimawandel im Unterricht gearbeitet. Sogar die Schulküche beteiligte sich mit einem speziellen "Klimamenü" an der Aktion.

Außerdem gab es für alle Schüler der Oberstufe eine Vortragsveranstaltung mit verschiedenen Wirtschaftstreibenden und Politikern und anschließender Diskussion. Unter anderen war Klima- und Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) zu Gast.

Dabei wurde sogleich eine Klimawette ins Leben gerufen, bei der es darum ging, ob es die Schule schaffen würde, dass jede Klasse ein Schulfrühstück mit 19 Produkten zusammenstellt, die entweder selbst angebaut oder hergestellt wurden oder von Landwirten aus der Region stammten. Die Schüler legten sich mächtig ins Zeug, kauften regionale Produkte, backten und kochten. Die allermeisten Klassen schnitten sehr gut ab und viele Kinder verwenden für ihr Frühstück nun auch zu Hause Produkte aus der Region. Von selbst gebackenem Brot bis zu einer regionalen Salami war alles dabei. Auch Kaineder nahm diese Herausforderung mit seinen Mitarbeitern an. Der Sieger der Wette wird am 31. März bei einem weiteren Besuch des Landesrats gekürt.

Organisator und Biologieprofessor Christian Feurstein betont: "Es hat großen Spaß gemacht, gemeinsam als Schule an diesem Thema so vielfältig zu arbeiten. Wir können da im schulischen Bereich für die Gesellschaft etwas bewegen und müssen daher ganz fest an diesem zentralen Zukunftsthema dranbleiben." Schüler Noah Gritsch aus der 4c-Klasse ergänzt, ihm hätten die Klimatage sehr gut gefallen: "Es war sehr spannend, so vieles zu diesem Thema zu erfahren."

Dachsberger Kaffee

Des Weiteren produziert die Schule zurzeit mithilfe von Michael Pauzenberger, dem Besitzer von "Emmas Laden" in Kallham, in seiner Schaurösterei eine faire Kaffeesorte. Schülerinnen und Schüler, die sich zum Workshop angemeldet haben, stellen den neuen Dachsberger Kaffee zusammen, rösten ihn und gestalten die Verpackung.

