Gutscheine von Wels Strom

Die Hilfe ging an die Volkshilfe Triangel, das Soziale Wohnservice und die städtische Sozialabteilung. Triangel mit Sitz in der Vogelweide hilft Menschen, die in Armut leben. Vielen ihrer Klienten droht eine Delogierung. Das Soziale Wohnservice berät und betreut Wohnungslose und bietet eine Grundversorgung im Tageszentrum. "Diese Gutscheine helfen uns enorm. Man hat oft gar keine Vorstellung davon, wie viel schon 10 Euro an Hilfe bewirken können", betont Triangel-Koordinatorin Silvia Brunner bei der Übergabe.