Im Oktober startete die Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen ihr Projekt-21. Das Bankinstitut wird nun jährlich fünf Prozent des Gewinns, heuer voraussichtlich rund 200.000 Euro, für gemeinnützige Projekte in der Region zur Verfügung stellen. "Wir investieren in gemeinnützige Initiativen, um das Miteinander in der Region zu stärken", sagt Vorstandsvorsitzende Michaela Schwinghammer-Hausleithner.