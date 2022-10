Guter Auftritt in sozialen Medien

Dort werden die Touristikfachkräfte von morgen auch im Umgang mit sozialen Medien und Social-Media-Auftritten geschult. Ein Thema, um das man in Tourismus nicht mehr herumkommt. Die Jugendlichen werden unter anderem in Fotografie- und Videobearbeitung und Textgestaltung geschult. Demnächst startet auch ein von Lehrlingen betreuter Tiktok-Kanal. Vorgestellt wird das Konzept bei der Messe "Jugend und Beruf" von 5. bis 8. Oktober in Wels.