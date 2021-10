Gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt

WELS. Im September ist die Zahl der Arbeitsuchenden in Wels und Wels-Land im Jahresvergleich weiter gesunken (–28 %). Aktuell sind 3692 Personen beim AMS Wels arbeitslos gemeldet, 896 besuchen Schulungsangebote (+21 %). "Die Beschäftigtenzahlen und der Zugang bei den offenen Stellen entwickeln sich in der Region ebenfalls weiter sehr erfreulich", sagt Othmar Kraml, Leiter des Arbeitsmarktservice Wels. Männer (–30 Prozent) und unter 25-Jährige (–38 Prozent) profitieren deutlich mehr von der Entspannung am Arbeitsmarkt. In Wels und Wels-Land sind 189 Lehrstellen derzeit unbesetzt, 84 Jugendliche suchen nach einem passenden Ausbildungsplatz.