Gute Chancen für 27-Jährige auf Mandat im Landtag

Als Zukunftshoffnung in der Volkspartei gilt die 27-jährige Astrid Zehetmair. Die Juristin ist seit Dezember 2020 Stadträtin in Eferding, seit April stellvertretende Bezirksparteiobfrau und hat nun auch gute Chancen, nach der Wahl am 26. September ein Landtagsmandat zu erhalten.