Gunskirchen: Unbekannter fuhr mit Auto über Leitpflöcke

Der Gesuchte dürfte in der Zeit zwischen Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, sieben Uhr, mit einem Fahrzeug über die Leitpflöcke gefahren sein, hieß es von der Landespolizeidirektion. Die Gegenstände, die im Ortszentrum den Gehweg von der Straße abgrenzen, seien so zerstört worden, dass sie nicht mehr zu gebrauchen sind. Die Polizei in Gunskirchen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133 – 4181.

