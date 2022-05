Daniel Chanoch war 12 Jahre alt, als er am 5. Mai 1945 aus dem KZ Gunskirchen, einem der zahlreichen Nebenlager des KZ Mauthausen, befreit wurde. 77 Jahre später reiste der 90-Jährige, der aus Litauen stammt und heute in Israel lebt, zurück an den Ort, an dem er und 20.000 andere Häftlinge gequält wurden.