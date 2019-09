Günter Mitasch stellt in OÖN-Galerie aus

Seit seinem 18. Lebensjahr beschäftigt sich Günter Mitasch mit der Fotografie als spezielle Kunstform. Der Linzer gewann mit analogen Schwarz-weiß-Fotos zahlreiche Auszeichnungen bei Fotosalons auf allen Kontinenten. Es folgten viele Ausstellungen und Veröffentlichungen in Fotomagazinen. Während seiner Zeit als Gymnasiallehrer und Direktor des BRG Hamerlingstraße in Linz war Mitasch auch Vortragender in der Lehrerbildung zu Themen wie Bildgestaltung und Sehen lernen.

Inzwischen hat der Pädagoge eine unverwechselbare und ziemlich aufwendige Technik für sich entdeckt. Seine Kunst basiert auf einem Linsensrastersystem. Die zugrunde liegenden Fotos werden in schmalen Streifen auf einen Papierträger belichtet, über den ein durchsichtiger Raster gelegt wird.

Die Werke von Günter Mitasch sind ab Donnerstag im Wimmer-Medienhaus (Stadtplatz 41) zu sehen. Die Vernissage beginnt an diesem Tag um 19.30 Uhr. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.