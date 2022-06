Günstiger und nachhaltiger: Zweite Chance für Elektrogeräte

Egal ob defekte Kaffeemaschinen, Staubsauger, Drucker oder Nähmaschinen: Immer mehr Heimwerker besuchen Repair-Cafés und reparieren, montieren und tüfteln gemeinsam an den kaputten Geräten. So auch im Repair-Café in Wels, das bereits seit 2014 einmal im Monat engagierte Handwerker begrüßt.