Günstige Räder in den Revital-Shops

Wer günstig zu einem Kinder- oder Erwachsenenrad kommen will, sollte ab 8. März in den Revital-Shops der Volkshilfe in Wels und Marchtrenk stöbern. Deren Mitarbeiter sammelten im Winter in Kooperation mit den Bezirksabfallverbänden alte Fahrräder und bereiteten sie auf. "Sie sind technisch einwandfrei und entsprechen der Straßenverkehrsordnung", sagt Fred Edlinger von der Volkshilfe.

