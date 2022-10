Günstig wohnen: Wels punktet bei Studierenden

Das zeigt eine aktuelle Analyse der Angebotsmieten von Singlewohnungen in 15 ausgewählten Hochschulstädten, die das Unternehmen immowelt durchführte.

460 Euro Miete in Wels

Einen leichten Rückgang von minus zwei Prozent gab es hingegen in Wels. In der 62.000 Einwohnerstadt ging der Gesamtmietpreis im Vergleich zum Vorjahr von 470 auf 460 Euro zurück (Gesamtmietpreis für Wohnungen bis 40 Quadratmeter). Am teuersten wohnen Studierende in Innsbruck (670 Euro), Dornbirn (620 Euro), Feldkirch (600 Euro) und Salzburg (590 Euro). In Wien verteuerten sich Studentenwohnungen um vier Prozent und kosten durchschnittlich 570 Euro Miete.