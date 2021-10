Gruselgeschichten und Halloween-Rundgänge

In der Halloween-Nacht am Sonntag, 31. Oktober, treiben Geister, Gespenster und Hexen ihr Unwesen in den Welser Gassen. Mit deren Spuren befassen sich in der Nacht des Gruselns gleich drei Rundgänge.

Märchenerzählerin Ursula Laudacher erzählt um 16 Uhr Hexenmärchen und Gruselgeschichten für Kinder. Verkleidet werden gruselige Plätze erkundet und auch "Süßes oder Saures" darf nicht fehlen. Geeignet ist der Rundgang für Kinder ab sechs Jahren in Begleitung. Der Nachtwächter macht sich um 19 Uhr und um 21 Uhr auf die Suche nach unheimlichen Unruhestiftern und nimmt die Teilnehmer mit auf eine gruselige Tour durch die Nacht.

Tickets zu den Rundgängen sind in der Wels Info am Stadtplatz 44, Tel. 07242-67722-22, um 8 Euro pro Erwachsenen und 4 Euro pro Kind erhältlich.