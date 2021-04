Grünes Licht für Busse in Thalheim

Die vom OÖVV betriebene Strecke wird beim Gewerbegebiet Am Thalbach starten und die Siedlungen Forstberg, Traunegg, Hummelhof, Bruckhof sowie das Kirchenplateau stündlich an den Welser Hauptbahnhof anbinden. Gleichzeitig wird das Sammeltaxi-Angebot in Ottsdorf und Schauersberg erweitert. Der Start ist für Dezember 2023 vorgesehen.

